Borse di studio, prorogati i termini per le domande

Il LIbero Consorzio di Agrigento ha prorogato fino al prossimo 28 febbraio il termine per effettuare la riscossione delle borse di studio delle scuole secondarie di secondo grado, aventi diritto al beneficio per l’anno scolastico 2019/2020 perché con un reddito Isee fino a 8mila e 66 euro all’anno. La proroga è stata disposta in ambito regionale dall’assessorato regionale all’Istruzione. Per riscuotere le borse di studio è necessario recarsi in qualsiasi Ufficio Postale, richiedendo di incassare un bonifico domiciliato erogato dal Ministero dell’Istruzione, con documento d’identità e codice fiscale. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che si rechi alla Posta un genitore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA