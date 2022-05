Botte tra due impiegare di un albergo: una denuncia l'altra

Ad Agrigento in un albergo è accaduto che due donne dipendenti, una di 40 e l’altra di 46 anni, dopo parecchio tempo di scambio di dispetti e vessazioni, hanno deciso di scontrarsi fisicamente. Più nel dettaglio lei di 46 è stata picchiata da lei di 40 anni, ed è stata soccorsa in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni e traumi guaribili in circa 10 giorni. Lei ha già formalizzato querela di parte all’ufficio Denunce della Questura.

