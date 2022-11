Buon compleanno Akragas: settant'anni e non sentirli

Domenica prossima, 27 novembre, l'Akragas calcio scenderà in campo con la maglia celebrativa, a tiratura limitata, per festeggiare i 70 anni dalla fondazione del club. In occasione della partita casalinga contro il Cus Palermo, i calciatori dell'Akragas indosseranno una maglia speciale, realizzata dallo sponsor tecnico Evol, per festeggiare i 70 anni dalla fondazione del club biancoazzurro. La Società tiene a precisare che si tratta di una maglia a tiratura assolutamente limitata e per l'occasione sono state prodotte soltanto 40 maglie, 20 delle quali saranno indossate domenica dai calciatori in campo e in panchina. Le 40 maglie saranno successivamente a disposizione dei tifosi, collezionisti e appassionati del Gigante che potranno acquistarle a partire da lunedì 28 novembre. Il referente per la prenotazione delle maglie è il nostro responsabile delle relazioni esterne Enzo Nocera che è possibile contattare al numero di telefono 330 960 774.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA