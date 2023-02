Burgio, eletto il baby sindaco, la giunta e il Consiglio comunale

Nell'aula consiliare di Burgio, "Rosario Livatino", si è tenuto un importante evento scolastico ed istituzionale teso a stimolare l’impegno civico e la formazione culturale dei ragazzi dell'istituto comprensivo "Roncalli" di Burgio. Una significativa manifestazione formativa, molto partecipata dai ragazzi, diretta far comprendere l'importanza della responsabilità civica, il funzionamento del sistema amministrativo locale e, più in generale, come funziona il sistema democratico rappresentativo, necessario anche per determinare tutte quelle regole che stanno alla base di una convivenza civile.

Sono stati eletti: Baby Sindaco: Andrea Giovenco e Baby Vice Sindaco: Natale Riggi. Questa la baby giunta: Assessore Ambiente e Sostenibilità, Antonio Radosta; Assessore Salute e Sport, Rosario Bellitti; Assessore Scuola e Cultura, Aurora Guarisco.

Il Baby Consiglio Comunale, infine, risulta composto dai seguenti consigliere: Mario Lauricella, Sofia Mangiaracina, Valentina Sala, Carmelo Turrisi.

"Un ringraziamento va al Dirigente scolastico, a tutti gli insegnanti e soprattutto ai ragazzi dell'istituto comprensivo AG Roncalli di Burgio - ha detto il primo cittadino Matinella - per il loro impegno, la passione politica e il rispetto dimostrato nei confronti del nostro sistema democratico rappresentativo".

