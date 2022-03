C'è anche una imbarcazione agrigentina al primo campionato sociale minialtura Cvk

C'è anche una imbarcazione agrigentina, del Club nautico Punta Piccola, che prenderà parte al primo campionato sociale minialtura Cvk che si svolgerà nelle acque di Scoglitti il 10 aprile prossimo ed organizzato dal Circolo Velico Kaucana di Marina di Ragusa. Sette saranno gli equipaggi, due di Mazara del Vallo, altrettanto di Gela, L'imbarcazione che rappresenterà la provincia agrigentina, sponsorizzata, tra l'altro dal Lido Majata della famiglia Cinquemani, si chiama Zizzania junior. E' stata ribattezzata visto che prima si chiamava Asinelli. L'armatore è Massimo Laiola. La barca è uno zip di 25 della classe minialtura costruita nel cantiere Sicilcraft di Palermo. In questa imbarcazione, in particolare, ha regatato in un match race l'equipaggio di Luna Rossa in occasione della Vuitton cup di Trapani. Fanno parte della squadra Maurizio Timineri, Salvatore Rampello (Presidente del club Nautico Punta Piccola di Agrigento), Davide Omigliano, Sergio Todaro e Angelo Sanfilippo

Equipaggio costituito da cinque elementi compreso il timoniere. Sono previste tre giornate di regata, la prima prova doveva svolgersi domenica scorsa 27 marzo, ma annullata per le avverse condizioni meteo.

