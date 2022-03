C'è il bando per l'assegnazione di nove alloggi di edilizia popolare

Pubblicato il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare ubicati in centro storico di Comitini. Lo ha reso noto il sindaco, Nino Contino, che ha voluto anticipare i tempi per venire incontro alle richieste delle famiglie che attendono un tetto.

"Si tratta di 9 immobili - dice il primo cittadino - inseriti nell'ambito del programma innovativo urbano denominato Contratto di quartiere II "Sulfurea", non condominiali di almeno 90 mq. Eventuali alloggi non assegnati potranno essere destinati con successivo bando a famiglie residenti in altri comuni".

