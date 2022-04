Cagnolino salvato dal sindaco che lo ha visto ferito dopo essere stato investito

La sensibilità dei nostri amici a quattro zampe è davvero notevole. Questa storia arriva da Comitini ed è raccontata dal sindaco, Nino Contino.

"In serata ho assistito con emozione ad un atto di amore di due bastardini che hanno protetto per una intera giornata un loro compagno che sicuramente era stato travolto da un auto nel tratto di strada San Vincenzo Grotte - racconta il primo cittadino - Ho chiamato il veterinario Alfonso Castronovo che prontamente ha prestato soccorso, anche se gli altri cagnolini non volevano abbandonare l' amico. Comunque il cane e stato medicato, ristorato ed il veterinario ha detto con certezza che si salverà".

