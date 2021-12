Caldaia fuori uso definitivamente alla scuola materna, il sindaco corre ai ripari

Nonostante l'intervento di vari tecnici e personale specializzato non è stato possibile mettere in funzione l'impianto di riscaldamento della scuola materna di Comitini, ritenuto ormai fatiscente e non riparabile.

Ne ha dato notizia il sindaco, Nino Contino.

"Da oggi - dice il primo cittadino - verrà dato incarico ad una ditta del settore al fine di provvedere entro 48 ore ad installare 5 macchine di condizionamento (caldo/freddo) e cosi rendere confortevoli le aule di aggregazione".

