Caltabellotta, denunciati due tunisini

I Carabinieri della stazione di Caltabellotta e della Compagnia di Sciacca hanno denunciato due braccianti agricoli tunisini, di 23 e 27 anni, perché ritenuti responsabili di una rapina commessa a Caltabellotta in via Delle Rocche nel giorno dell’Epifania. Loro avrebbero minacciato, picchiato e rapinato un connazionale di 30 anni. Bottino: 1000 euro in contanti. I Carabinieri hanno arrestato anche la vittima della rapina, ricoverato in ospedale con un trauma cranico, perchè rientrato illegalmente sul territorio nazionale nonostante sia gravato da un provvedimento di espulsione.

