Cammarata, aggredisce operaio con una mazza da baseball: denunciato

Dopo una discussione, per futili motivi, ha aggredito un operaio catanese con una mazza da baseball. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cammarata, al termine di alcune indagini hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un trentaseienne di San Giovanni Gemini, anche lui operaio. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’indagato è stato trovato in possesso della mazza di baseball, ma anche di un manganello di ferro. Attrezzi che sono stati, naturalmente, posti sotto sequestro. Tutto quanto s’è verificato, l’altra sera, in piazza Maria Santissima Cacciapensieri, nel centro di San Giovanni Gemini. Il trentaseienne, non è chiaro per quale motivo, s’è messo a litigare con l’operaio etneo, verosimilmente, per chiarire una questione personale irrisolta.

