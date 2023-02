Cammarata, finanziati i lavori di ristrutturazione dei locali della Compagnia di Cammarata

Un altro importante finanziamento è in arrivo al comune di Cammarata e, quest’ultimo consentirà di ristrutturare i locali che ospitano la compagnia dei Carabinieri di Cammarata.

"Un intervento - dice il sindaco Giuseppe Mangiapane - che abbiamo programmato insieme al Colonnello Vittorio Stinco, Comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, ed al Capitano Dario Cocchioni della compagnia di Cammarata, che in sinergia con il nostro ufficio tecnico hanno lavorato alla redazione del progetto. Questo finanziamento ci consentirà di ristrutturare un edificio ormai vetusto e consentirà, a lavori ultimati, migliori condizioni lavorative per i nostri Carabinieri, che con dedizione operano quotidianamente per garantire la nostra sicurezza. Un obiettivo questo, raggiunto grazie alla concretezza dell'Onorevole Carmelo Pace, che ringrazio a nome di tutta l'amministrazione e dell'intera comunità Cammaratese. L'On. Pace, su sollecitazione mia e del coordinatore Alessandro Sciacchitano, ha subito creato i presupposti per il finanziamento, emendando la legge di bilancio 2023. Un esempio concreto della politica risolutiva, della politica del fare, quella in cui noi crediamo e che perseguiamo".

