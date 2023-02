A Cammarata, in Largo dei Pini, quattro banditi, due dei quali travisati, apparentemente non armati, sono irrotti nei locali della banca Credito cooperativo San Biagio, hanno minacciato gli impiegati e hanno arraffato circa 35 mila euro. Poi sono scappati a bordo di un’automobile Lancia Y. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indagini sono in corso anche avvalendosi dei video delle telecamere di sorveglianza interne alla banca.

