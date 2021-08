Un uomo di 70 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari, dai carabinieri a Cammarata (Agrigento), per aver appiccato un incendio nelle campagne antistanti a quel Comune. Le fiamme sono divampate in fretta a causa delle alte temperature in direzione di un’adiacente area boschiva e del centro abitato.

