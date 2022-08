Canicattì, arrestati due giovani per possesso di droghe

Trovati in possesso di cocaina, eroina e crack, di cui una parte già suddivisa in numerose dosi, pronte per la cessione ai consumatori, di denaro contante, e ad altro materiale atto al confezionamento, al taglio e alla pesatura della droga. I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, unitamente al personale del Commissariato di Canicattì, al termine di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza, di due canicattinesi, A.G., 37 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari, e F.C., 23 anni, con a carico varie segnalazioni penali.

Durante l’operazione è stata riscontrata la presenza di minori, i quali sono stati affidati ai parenti più prossimi, secondo le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Successivamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, ha convalidato entrambi gli arresti, applicando ad uno degli indagati la custodia cautelare in carcere, e all’altro la misura cautelare degli arresti domiciliari.

