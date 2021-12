Canicattì, avvenuta l'accensione dell'Albero in Piazza Roma

A Canicattì inaugurato “l'Albero delle Città.”

Quest'anno, in sintonia con la Città gemellata di Trivento, è stato realizzato un albero di Natale ricoperto da scacchi colorati, finemente lavorati all'uncinetto nello splendido Centro storico Borgalino.

Ai bimbi non si può non regalare un sorriso, un desiderio e proprio per questo, durante l’inaugurazione, è arrivato Babbo Natale che ha raccolto le letterine dei bambini, accompagnato dalla sua carrozza con il suo elfo Celeste Amato, istruttore stimato dell'AICS Sicilia nonché vicepresidente del Centro Ippico "La Perla del Mediterraneo". Era un desiderio del centro ippico dare alla comunità il proprio contributo per far gioire i più piccoli e per tale motivo il centro ringrazia coloro che hanno reso possibile il tutto, dalle varie associazioni, Donatella Animazione. Un grazie particolare va alla sensibilità del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo.

