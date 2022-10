Canicattì, furto con spaccata al negozio “Calabrò”

Hanno sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento Calabró nel centro di Canicattì si sono intrufolati e nel giro di 7 minuti hanno portato via capi di abbigliamento griffati generando un danno ingente. E’ successo la scorsa notte, i ladri hanno utilizzato una Fiat Panda. E’ immediatamente scattato l’allarme collegato ai telefoni dei proprietari ma quando sono arrivati sul posto i ladri erano già fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Mimmo Licata, nell’apprendere del deprecabile episodio di vandalismo avvenuto nella notte, nel pieno centro della Città, esprime piena solidarietà ai titolari e a tutti i dipendenti. “Già da diverso tempo il quieto vivere della nostra Città è turbato da vari atti di criminalità che stanno sfociando in una situazione emergenziale” ha detto Mimmo Licata. Da tutte le componenti politiche del Consiglio Comunale è stata esternata più volte seria preoccupazione per i vari episodi registratisi, emersa e discussa in diverse sedute della Conferenza di Capigruppo. Proprio ieri, nell’ultimo incontro, la Conferenza ha deciso di chiedere di essere ricevuti dal Prefetto di Agrigento per rappresentare lo stato di disagio che vive la città di Canicattì e i commercianti. “A questi ultimi- conclude la nota- va il pieno appoggio e la vicinanza di tutto il Consiglio Comunale”.

