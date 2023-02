Canicattì, furto in un negozio di biancheria

Qualcuno s’è intrufolato all’interno di un negozio, e s’è portato via diversi prodotti di biancheria. Il fatto è accaduto durante le ore notturne in una zona centrale di Canicattì. L’azione del malvivente è stata ripresa dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale. A fare la scoperta, suo malgrado, al momento della riapertura dell’esercizio commerciale, è stata la proprietaria: una quarantacinquenne canicattinese.

La donna non ha potuto far altro che recarsi subito in Commissariato e denunciare il furto. Da una sommaria ricostruzione, un ignoto ladro, con il volto travisato, ha forzato un infisso, posto alle spalle dell’edificio, riuscendo ad accedere all’interno del negozio. Ha rovistato un po’ dappertutto, e alla fine ha rubato diversi prodotti. Nelle mani dei poliziotti, che stanno ora indagando sull’incursione notturna, ci sono le immagini delle telecamere.

