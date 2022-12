Canicattì, giudizio immediato per marito presunto violento

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha disposto il giudizio immediato a carico di C I, sono le iniziali del nome, 44 anni, di Canicattì, imputato di maltrattamenti a danno della moglie. Sarà giudicato innanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. La donna, di 36 anni, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Salvatore Amato del foro di Caltanissetta. Lui avrebbe iniziato ad aggredirla e picchiarla nel 2015 già durante il viaggio di nozze. La condotta violenta sarebbe stata mantenuta anche dopo la nascita del figlio, e per altri 7 anni. Ed è cessata solo quando lei lo ha denunciato alla Polizia, ed è scattato il provvedimento del divieto di avvicinamento.

