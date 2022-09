Canicattì, in arrivo le macchine mangia plastica

A breve verranno istallati in vari punti della città di Canicattì dei Dispositivi Eco Compattatori ovvero le cosiddette macchine mangia plastica. Lo ha reso noto il sindaco, Vincenzo Corbo.

"Il conferimento delle bottiglie di plastica - continua Corbo - permetterà di fruire di buoni spesa alimentare o buoni per acquisto libri o buoni per biglietti cinema e altro, maggiori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni. Ringrazio l'assessore alle politiche ambientali, Lillo Ferrante Bannera, per questa bellissima iniziativa, mirata per il rispetto e la tutela dell'ambiente".

