A Canicattì, in Corso Umberto primo, due malviventi, travisati con mascherine chirurgiche e armati di un coltello, sono irrotti in una tabaccheria e hanno rapinato l’incasso della giornata, circa 2.500 euro in contanti, e diversi biglietti del “Gratta e Vinci”. Poi sono fuggiti a piedi. Il titolare, di 58 anni, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia. Indagini in corso.

