Canicattì, rapinato un furgone corriere

A Canicattì è accaduto che in via Pico della Mirandola due banditi in sella ad un ciclomotore, armati con un coltello, hanno bloccato un furgone e, dopo avere minacciato il conducente impegnato in delle consegne, hanno rubato un contenitore di plastica con all’interno 31 pacchi. Poi sono fuggiti. L’autista, di 37 anni, di Canicattì, impiegato in un’azienda di corriere nell’ambito di una catena di distribuzione, ha lanciato l’allarme. Indagano i Carabinieri eventualmente avvalendosi anche di video delle telecamere di sorveglianza, se presenti nella zona.

