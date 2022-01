Canicattì, ventiduenne scomparsa nel nulla

Da ieri sera non si hanno più notizie di Eleonora Falcone, una ventiduenne di Canicattì che sembra essere svanita nel nulla.

Questa mattina la madre ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione facendo partire le ricerche congiunte insieme alla Polizia di Stato. Su facebook, così come su altri social, è stata diffusa la foto della giovane.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza si sarebbe allontanata da casa, da Via Cartesio n8, avrebbe anche lasciato il cellulare a casa dopo esser stata al telefono con la madre fino a tarda sera. La ragazza, secondo il racconto della madre, indossa un pigiama con una vestaglia rosa. Nelle prossime ore è possibile che venga attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura di Agrigento.

