Caro bollette, agricoltori stamani in piazza anche ad Agrigento

Sono 6 le città siciliane che aderiscono oggi alla grande mobilitazione indetta dalla Coldiretti regionale siciliana. Manifestazioni ad Agrigento, Ragusa, Palermo, Enna, Ragusa, Palermo, Caltanissetta e Trapani. Partecipano alla protesta anche numerosi sindaci dell’isola. In tutte le piazze vengono offerte le eccellenze del territorio che saranno anche portate ai prefetti, durante gli incontri che si svolgeranno in mattinata. Una lettera appello al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere interventi immediati per l’agroalimentare Made in Italy e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio, contro speculazioni e rincari. A scriverla sono il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, in occasione della grande mobilitazione con decine di migliaia di allevatori ed agricoltori che, con trattori e animali, hanno lasciato le campagne per scendere in piazza da Nord a Sud d’Italia e gridare “la propria intenzione di non volersi fermare, nonostante siano sempre più strozzati dalle speculazioni”.

