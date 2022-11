Caro bollette, alla manifestazione di Palermo anche il comune di Cianciana

Oltre 10 mila persone hanno manifestato questa mattina 7 novembre a Palermo contro il Caro Energia. Tutte le sigle sindacali hanno risposto all’appello lanciato da Confcommercio Agrigento. Presenti anche i sindaci delle province di Agrigento e Caltanissetta. Presente anche il comune di Cianciana, rappresentato per l’occasione dall’assessore Francesco Messina e dal presidente del Consiglio comunale, Antonella Giannone.

“Occorrono interventi immediati, anche retroattivi su bollette insostenibili, servono immediati sconti in bollette e attingere ai fondi PNRR è una possibile soluzione – dice l’assessore Messina – In realtà piccole come il nostro paese, paradossalmente, la situazione è ancora più drammatica. Ci sono anziani che percepiscono pensioni irrisorie e sono impossibilitati a pagare le bollette. Il Governo deve aiutare famiglie e imprese subito, non si può ancora perdere tempo perché la situazione è insostenibile”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA