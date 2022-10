Caro bollette, il Cartello Sociale di Agrigento sposa le proteste

Le recenti manifestazioni di protesta contro l’esagerato aumento delle bollette energetiche vedono il Cartello Sociale della provincia di Agrigento a fianco delle imprese e delle famiglie tanto duramente colpite da queste folli dinamiche.

Una situazione a dir poco drammatica se si mette in relazione con i dati del XXI Rapporto della Caritas dal titolo “L’anello debole”.

"Un rapporto - si legge in una nota stampa - che ci consegna un quadro che desta grandi preoccupazioni con sempre più famiglie che vivono in condizioni di povertà, anche come conseguenza dello strascico economico e sociale della pandemia, uno scenario già fosco su cui si innestano adesso le difficoltà legate al caro-bollette. In questa direzione il Cartello Sociale condivide le preoccupazioni dei cittadini affinché il Governo provveda tempestivamente ad adottare misure atte ad impedire la chiusura di tante aziende e la scongiurare la prospettiva di fare piombare nella povertà assoluta tante famiglie non più in grado di sostenere gli aumenti delle bollette e la crescita esponenziale dell’inflazione. Ringraziando il Prefetto di Agrigento per la consueta disponibilità ad ascoltare le istanze dei manifestanti il Cartello Sociale auspica che battaglie così importanti e che interessano tutti indistintamente possano, fin da principio, coinvolgere i vari protagonisti della comunità in modo da potere incidere con più autorevolezza nei confronti delle autorità competenti, come è stato dimostrato in altre occasioni quando il livello massimo di collaborazione e sinergia ha prodotto risultati positivi a vantaggio del territorio".

