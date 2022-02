Caro bollette, Pisano e Catalano: "Solidarietà a chi va avanti nonostante tutto"

La coordinatrice di Fratelli d’Italia per Agrigento, Daniela Catalano, e il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano, esprimono solidarietà a tutti coloro che sostengono, nonostante difficoltà e danni, soprattutto legati alla pandemia, attività produttive e commerciali, a fronte della stangata, per alcuni davvero mortale, che si profila con il caro-energia e il conseguente caro-bollette. Catalano e Pisano aggiungono: “Auspichiamo che le forze di governo tornino ad occuparsi del mondo reale. Manifestiamo la più ampia disponibilità a sostenere in ogni sede e ad ogni livello le ragioni delle aziende e, conseguentemente, delle famiglie che, eroicamente, tentano di resistere agli effetti, sempre più seri, di un’emergenza sanitaria divenuta, oramai, anche emergenza economica”.

