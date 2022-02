Caro gasolio, agricoltori in piazza

Domani, giovedì 17 febbraio, in tutta Italia, su iniziativa della ColDiretti, manifesteranno agricoltori e allevatori. Ad Agrigento si raduneranno, con trattori al seguito, dalle ore 9 in poi in piazza Vittorio Emanuele. La ColDiretti spiega: “Gli agricoltori e gli allevatori siciliani non ce la fanno più. Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione, con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto”.

