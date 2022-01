Alcuni casi di positività al covid sono stati riscontrati ad Agrigento nei locali del Comune. Pertanto, il sindaco, Franco Miccichè, con propria ordinanza sindacale, ha disposto la sanificazione sia nella sede in piazza Pirandello che nell’altra in piazza Gallo. E ciò per 48 ore, a decorrere da oggi, venerdì. Dunque, stop alle attività municipali fino a lunedì prossimo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA