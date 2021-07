Castellino emette una nuova ordinanza per prevenire altri contagi

L'Asp agrigentina ha comunicato al sindaco di Palma di Montechiaro che negli ultimi 6 giorni (dal 19 luglio ed oggi) si sono registrati 35 nuovi positivi e 23 guariti.

Negli ultimi 7 giorni si sono registrati 36 nuovi positivi, il dato rimane preoccupante ma è sotto soglia, così come non si registra pressione sugli ospedali.

"Considerato, comunque, che il numero dei positivi cresce - dice il primo cittadino - ho dovuto emettere una nuova ordinanza sindacale. In particolare, l'isolamento fiduciario di giorni 5 per chiunque arrivi all'interno del territorio comunale proveniente da altra Regione o da Stati esteri, il suddetto isolamento può essere annullato in presenza di tampone negativo antecedente massimo 48 ore prima l'arrivo o se muniti di green pass. Il divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura ed in ogni luogo, spiagge comprese; l'obbligo della mascherina e del distanziamento anche all'aperto; divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto; che i rinfreschi/festeggiamenti seguenti alle celebrazioni religiose ( matrimoni, cresime, etc), è assolutamente vietato ballare o fare assembramenti; si raccomanda che le prescrizioni previste in questa lettera siano applicate anche a tutti gli eventi che coinvolgono Cittadini Palmesi al di là della località del festeggiamento; Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; sono altresì vietate le sagre e le fiere di comunità;Si è, pertanto, proceduto ad emettere nuova Ordinanza Sindacale n. 38/2021. Il rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 36 emessa il 17 luglio ci ha permesso di evitare la Zona Rossa. Pertanto, invito tutti al massimo rispetto della nuova ordinanza al fine di tutelare la nostra salute e nel rispetto delle attività ormai stremate. Molto importante - aggiunge il sindaco - che i non vaccinati si rechino al Centro vaccinale Avvenire anche senza prenotazione. Dobbiamo vaccinarci tutti".

