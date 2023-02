Casteltermini, Grotte, Licata e San Giovanni Gemini potranno dotarsi di scuolabus

I Comuni di Casteltermini, Grotte, Licata e San Giovanni Gemini nell’agrigentino potranno dotarsi di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi attrezzati per il trasporto di studenti con disabilità per garantire la fruizione scolastica agli studenti del territorio.

Lo prevede un emendamento alla finanziaria approvata questa notte dall’Assemblea Regionale Siciliana proposto dal deputato di Forza Italia Riccardo Gallo che, commentando, il voto favorevole, ha dichiarato che “si tratta di un intervento doveroso da parte delle istituzioni per garantire il diritto allo studio a tantissimi giovani dei nostri comuni. Ci auguriamo che ora si possano velocemente espletare tutte le procedure burocratiche per procedere in tempi brevi all’acquisto dei mezzi e renderli operativi al più presto.”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA