Casteltermini, Relais Santa Croce all'Eremo, una location da mille e una notte

La location è da mille e una notte. Per il Relaix Santa Croce all'Eremo di Casteltermini, ormai, non si trovano più aggettivi adatti per definirlo. Una splendida cornice dove celebrare nel migliore dei modi il giorno più importante per una coppia. Grazie alle 261 coppie di sposi che con i loro apprezzamenti pubblicati sul sito matrimonio.com, la struttura si è confermata, per il quinto anno consecutivo, la location con più recensioni non solo in provincia di Agrigento, ma anche nelle province di Caltanisetta e Palermo. I titolari, nell'incassare l'ennesimo alloro, felici e soddisfatti di questo riconoscimento ripetono sempre che "ci sarà un motivo se siamo il sogno di tanti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA