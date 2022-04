Celebrata con la piantumazione delle piante di "Passuluna" la Giornata della Terra

In occasione della 52esima Giornata della Terra, che ricade oggi, 22aprile, il presidio Slow Food Monti Sicani, ha donato alcune piante di olivo “Passulunara”.

Una cultivazione da mensa che per i tempi passati era stata molto importante e ancora oggi presente nel territorio del Comune di San Biagio Platani.

Le piante in dotazione al comune degli Archi di Pasqua, verranno collocate nel terreno comunale.

Questa iniziativa è stata voluta fortemente dal sindaco, Salvatore Di Bennardo, che ha aderito da subito all'iniziativa, e oggi si sta effettuando la piantumazione con l'auspicio di un futuro sempre più verde. Soggetti attivi affinché la manifestazione riuscisse, oltre al primo cittadino sono stati il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Di Bennardo e il consigliere comunale, Angela Busciglio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA