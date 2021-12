Si è svolta questa sera la consueta cena di Natale in casa Akragas. La dirigenza, lo staff tecnico, i collaboratori e i giocatori biancazzurri si sono ritrovati al ristorante "Granofino" del Villaggio Mosè ad Agrigento per staccare, anche se solo per poche ore, ricaricarsi e scambiarsi i tradizionali auguri di Natale.

È stata per la grande e unita famiglia dell'Akragas una serata piacevole, molto importante sotto l’aspetto del rafforzamento dello spirito di gruppo e di appartenenza anche in vista della ripresa del campionato con la trasferta di Sciacca del prossimo 9 gennaio.

