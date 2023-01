Che fine ha fatto la Tac promessa all'ospedale di Ribera?

Il capogruppo della Dc, On. Carmelo Pace, e il deputato, On. Ignazio Abbate, hanno presentato un’interrogazione all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, in merito alla Tac di ultima generazione prevista dallo scorso governo per il pronto soccorso dell’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, durante l’emergenza Covid, quale incremento della strumentazione diagnostica, ma mai giunta nel nosocomio in provincia di Agrigento.

“Chiediamo all’assessore di procedere al monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni legate alla fornitura di una nuova Tac, stante che ad oggi, la dotazione strumentale dell’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera è rimasta invariata”, scrivono i due deputati della Dc.

