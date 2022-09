Chiede disperato un lavoro e aggredisce funzionario del Comune, arrestato

Va al Comune di Santa Margherita Belice (Agrigento) in preda della disperazione e del bisogno di lavorare, e chiede, con veemenza, una occupazione. All’esitazione e forse anche titubanza del funzionario, perché trovare un lavoro non è semplicissimo, il cinquantunenne è andato su tutte le furie ed ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, minacciandolo anche di morte, il funzionario. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno rintracciato il cinquantunenne nella sua abitazione. Ma neanche dinanzi ai carabinieri l’uomo s'è calmato. Perché avrebbe iniziato a minacciare di morte anche i militari. E lo avrebbe fatto con in mano un coltellaccio da cucina. Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori sono riusciti a trovare una scacciacani con diversi colpi a salve. Il cinquantunenne, alla fine, è stato arrestato e posto ai domiciliari.



