Chiusa per 5 giorni sala scommesse. Pizzicato all'interno un minore

Il Questore della Provincia di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha adottato un provvedimento di sospensione per cinque giorni dell’attività relativa ad un esercizio pubblico di “raccolta di scommesse” sito nel comune di Agrigento.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di controllo amministrativo effettuato da personale del dipendente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Sezione Volanti, e della Divisione PASI, in quanto all’interno dell’esercizio pubblico di raccolta di scommesse è stata accertata la presenza di una persona minore di 18 anni.

Il provvedimento è il risultato della capillare attività di controllo del territorio effettuata dal personale della Polizia di Stato ed è stato emesso in virtù della titolarità, da parte del Questore, del potere di sospendere /revocare, in qualsiasi momento, un’autorizzazione di polizia nel caso venga accertato un abuso da parte della persona autorizzata alla gestione dell’attività.

