Cianciana, 12 milioni di euro per l'ottimizzazione della rete idrica interna

È stata trasmessa all'ATI, Assemblea Territoriale Idrica Agrigento 9, la Scheda predisposta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione della proposta progettuale nell'ambito del CIS Acqua bene comune, al fine della candidatura della proposta inerente "Lavori per l'Ottimizzazione e l'Automazione della rete idrica interna", con importo pari a 12 milioni di euro.

"Con questo primo atto l'Amministrazione Comunale di Cianciana - dice il sindaco Francesco Martorana - inizia un percorso progettuale per il rifacimento totale della rete idrica interna e la realizzazione di nuovi due serbatoi comunali. Il progetto di riferimento era già in possesso del Comune, infatti nell'anno 1999 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento aveva espresso il proprio parere favorevole sul progetto di massima per un'importo ai tempi di 8.598.473.600 euro. Un ringraziamento per questa lavoro va all'Arch. Paolo Sanzeri e all'Ufficio Tecnico guidato dal dirigente Geom. Giuseppe Sanzeri".

