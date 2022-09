Cianciana, avviati al servizio civile universale trenta giovani

L'amministrazione comunale di Cianciana guidata dal sindaco Francesco Martorana, ha avviato al servizio civile universale 30 giovani, che per 12 mesi si impegneranno per il benessere della comunità locale.

"Attraverso i progetti di servizio civile universale - dice il sindaco Martorana -saranno potenziati i servizi per i minori, gli anziani e la cura del verde pubblico; una importante occasione di crescita, formazione e cittadinanza attiva per i giovani e il territorio. Ai ragazzi l'augurio di vivere questa esperienza con impegno, diligenza e ...tanto entusiasmo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA