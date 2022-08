Il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, ha comunicato che è stato pubblicato l'Avviso pubblico per partecipare all'istanza per i buoni spesa di prima necessità e per le utenze domestiche, Tutto ciò è scaturito in seguito all'ordinanza del 29 Marzo del 2020 dalla Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. La domanda per ottenere il beneficio ha scadenza alla mezzanotte del 12 agosto prossimo.

