Cianciana, carenza d'acqua, il sindaco corre ai ripari

La carenza idrica che sta assillando il Nord della penisola, non risparmia nemmeno il meridione e, in particolare la provincia agrigentina che da sempre con l'acqua ha subito tanti problemi e disagi. Cominciano anche ad essere emessi i primi provvedimenti da parte dei sindaci. Il primo è quello di Cianciana, Francesco Martorana. Il primo cittadino con propria ordinanza, vista la carenza di acqua proveniente dal Voltano, proprio a causa della siccità, ha ordinato alla cittadinanza di fare un uso parsimonioso e regolare dell'acqua.

Martorana ha invitato i suoi concittadini ad evitare lo spreco di acqua per riempire piscine, innaffiare e irrigare orti e quant'altro non necessario.

Il sindaco, infine, ha ribadito che sarà multato, anche pesantemente, chi tenterà di appropriarsi dell'acqua potabile manovrando pozzetti e tubazioni.

