Cianciana, il sindaco Martorana incontra l'Anas: s'interverrà lungo la Ss 119

Ancora un grande risultato è stato portato a casa dall'amministrazione comunale di Cianciana guidata dal sindaco, Francesco Martorana. Un risultato che la città attendeva da decenni che sta a testimoniare che dopo quattro anni, l'amministrazione in carica continua ad ottenere finanziamenti ed attenzioni che nessun'altro in passato aveva ricevuto. Il primo cittadino, pertanto, ha avvisato la cittadinanza che dopo tanti incontri a Roma e a Palermo si è riusciti ad ottenere la manutenzione e il rifacimento del manto stradale dal chilometro 109 al chilometro 119 della statale 118 e altri interventi urgenti per rendere la strada meno pericolosa.

"Gli interventi sono dei rattoppi su una strada che ha bisogno di una ristrutturazione importante - dice Martorana - I lavori sulla 118 sono stati definiti dopo l'incontro svoltosi nel Comune di Alessandria della Rocca alla presenza dei Sindaci Giovanna Bubello e del sottoscritto e dell'architetto Curcio dell'Anas di Palermo. Dobbiamo ancora impegnarci tutti come comunità per chiedere il diritto alla mobilità per avere delle strade sicure che ci facciano uscire dall'isolamento geografico e sociale".

