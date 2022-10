Cianciana, l'assessore comunale, Liborio Curaba approda alla Nuova DC

L'assessore comunale di Cianciana, Liborio Curaba, ha deciso di aderire alla Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro.

"Una decisione - dice il diretto interessato - che scaturisce innanzitutto dai miei valori visto che sono cresciuto in una famiglia democratica come del resto la maggior parte degli italiani. Nella scorsa campagna elettorale mi sono avvicinato parecchio all'ex sindaco di Ribera, Carmelo Pace, che poi è stato eletto deputato regionale proprio con la Nuova DC. Sono stato il primo ad esultare per la sua vittoria anche perché si è fatto carico, ed in questo essere deputato di maggioranza risulta fondamentale, di portare a conoscenza del Governatore Schifani e della nuova giunta regionale, gli atavici problemi che da anni assillano i comuni della montagna dell'agrigentino. Il problema maggiore è la viabilità che allontana sempre più il mio paese, Cianciana, ma chiaramente tutti gli altri comuni vicinori dal resto della Sicilia. Abbiamo bisogno di centralità per consentire lo sviluppo socio economico di questi territori che sono ricchi, ma che proprio al fatto che non ci siano collegamenti giusti, rimangono impossibilitati a crescere con il risultato che sempre più giovani vanno via. Carmelo Pace e il leader della Nuova DC, Totò Cuffaro, sono certo che ci verranno incontro, si batteranno affinché questo lembo di Sicilia possa, finalmente, tornare protagonista".

