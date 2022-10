Cianciana, la consigliera comunale, Angela Setticasi, aderisce alla Nuova Dc

La consigliera comunale di Cianciana, Angela Setticasi, ha comunicato al presidente del Consiglio comunale di Cianciana la sua scelta di aderire alla Democrazia Cristiana. E' stata eletta con 291 preferenze al consiglio comunale nella Lista Civica “Uniti per il bene Comune” con Francesco Martorana Sindaco nel 2018 alla sua seconda esperienza dopo essersi affermata già consigliere comunale nella precedente legislatura come prima eletta.

"Sono consapevole - dice Setticasi - che tanto si potrà fare, a maggior ragione con la presenza attiva del commissario cittadino Aniello Paturzo cui mi lega un affermato e duraturo rapporto familiare e di amicizia ormai da più di venti anni. Sicura che con una affermata programmatica presenza sul territorio con il supporto del deputato regionale Carmelo Pace, persona che ha sempre dimostrato, nei vari incarichi dallo stesso ricoperti, responsabilità, partecipazione e perseveranza e, pertanto, siamo certi che potrà essere un punto di riferimento per tutte le iniziative volte alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità e dell’intero territorio agrigentino. Una scelta, la mia, in piena sintonia con il commissario regionale Totò Cuffaro, nella consapevolezza che i valori della Democrazia Cristiana varcheranno i confini della nostra Sicilia e che presto possano approdare anche al parlamento nazionale. Un ringraziamento va a chi deciderà di seguire questo progetto politico e a Totò Cuffaro Commissario Regionale che ha riacceso la Democrazia Cristiana nuova, portando tanti giovani ad attivarsi e a credere in un nuovo progetto politico".

