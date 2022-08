Cianciana protagonista in un corto siciliano

“Code Red”. E’ questo il titolo del nuovo cortometraggio di Luke Renard, regista e film maker americano, residente a Cianciana. Un corto realizzato con “il generoso aiuto di amici e della comunità ciancianese, è stata un’esperienza molto speciale con un grande sostegno volontario”. Luke Renard, che ha curato progetti video per diversi documentari, spot pubblicitari, video musicali e cortometraggi in Italia, America, Nuova Zelanda e durante i suoi viaggi in giro per il mondo tra cui una serie con Ray Winstone (l’attore inglese che ha scelto di trascorrere alcuni mesi dell’anno a Cianciana), ha dedicato il nuovo film alla sua defunta suocera, Lina Alfano, nata a Francia (da madre ciancanese e padre di Cattolica Eraclea).

