Cianciana, riunita la Nuova Democrazia cristiana

Proseguono gli incontri della Nuova DC in provincia di Agrigento dopo il successo alla Regionali che ha sancito il ritorno all’Ars del partito. Ultimo incontro in ordine di tempo a Cianciana. Alla presenza di Nello Paturzo, commissario cittadino, dell’assessore Liborio Curaba e del consigliere Francesco Alfano, che hanno sposato il progetto aderendo alla DC, è stato condiviso e tracciato il percorso dei prossimi anni. All’incontro presente anche il sindaco della città Franco Martorana.

Ascolto, confronto e politiche per il territorio saranno i capisaldi per la crescita della comunità del centro montano.

