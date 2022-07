Cianciana, si ristruttura la caserma dei vigili del fuoco

Altro importante finanziamento è stato ottenuto dall'amministrazione comunale di Cianciana, guidata dal sindaco, Francesco Martorana. Infatti, l'assessore regionale alle Infrastrtture, Marco Falcone, ha dato il via libera per la ristrutturazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco nel centro agrigentino. Non un successo di poco conto, ma un risultato che dimostra quali risultati si possono ottenere lavorando sodo e, soprattutto di squadra. Una vittoria personale per l'assessore comunale, Liborio Curaba, che per un anno intero ha lavorato attorno a questo obiettivo.

"Dobbiamo ringraziare l'Ufficio tecnico comunale - dice Liborio Curaba - che ha preparato con cura e nei minimi dettagli l'importante progetto. Un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere all'assessore Falcone che ha sempre tenuto in grande considerazione le nostre richieste. La ristrutturazione della caserma dei Vigili del fuoco avrà importanti risvolti, uno su tutti, una sicurezza maggiore tra la cittadinanza, non solo di Cianciana, ma per le decine di comuni limitrofi. Finalmente, dal 2007 ad oggi, vengono presi in considerazione i volontari ciancianesi che hanno operato all'interno dell'attuale caserma. Certamente, con la ristrutturazione dei locali, potranno operare nel migliore dei modi. Questa amministrazione, visti gli ottimi risultati ottenuti in questi anni, da tempo si batte proprio per restituire la dignità a questi volontari che operano in silenzio. L'amministrazione Martorana, in questi quattro anni ha ottenuto risultati straordinari che mai erano stati raggiunti in passato. Inoltre, stiamo lavorando su altri progetti che siamo certi Regione e Stato ci finanzieranno. Obiettivo è quello di rendere la nostra cittadina più sicura e sempre più votata all'Europa visto che fanno ormai parte della nostra comunità diversi cittadini inglesi e irlandesi che hanno comprato casa qui da noi. Ulteriori responsabilità da parte nostra, ma chi lavora alla fine ottiene sempre dei buoni risultati".

