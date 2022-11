Cianciana, successo per la giornata di microchippatura gratuita

Successo per la Giornata di microchippatura gratuita dei cani padronali a Cianciana.

Su iniziativa dell'associazione LAV (Lega Anti Vivisezione) di Sciacca e dell'Amministrazione comunale di Cianciana, guidata dal sindaco Francesco Martorana, protagonisti sono stati i nostri amici a quattro zampe.

"È stata promossa nel nostro Comune - dice l' assessore comunale Liborio Curaba - l'applicazione gratuita ai cani del microchip, un piccolo dispositivo obbligatorio per legge, elettronico ed indolore, che permette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e di ritrovarlo in caso di smarrimento. L'iniziativa, che ha riscosso grande successo, è parte di un progetto volto a combattere il triste fenomeno dell'abbandono e del randagismo".

