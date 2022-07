Cianciana, un uomo di 55 anni denunciato per diversi reati

A Cianciana i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 55 anni per omessa consegna di armi e munizioni, ricettazione e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Nella sua abitazione in campagna, i Carabinieri hanno rinvenuto 21 munizioni calibro 12 per fucile e circa 300 grammi di polvere da sparo, detenute illegalmente. E poi, rinchiusa in una gabbia molto piccola, un esemplare di “coturnice siciliana”, appartenente alla categoria della fauna selvatica e patrimonio indisponibile dello Stato. Armi, munizioni, e anche trappole per animali selvatici sono state sequestrate. La coturnice siciliana è stata immediatamente affidata, per le successive cure, al Centro provinciale di recupero fauna selvatica e tartarughe marine di Cattolica Eraclea. Contro il ciancianese procederà la Procura della Repubblica di Sciacca.

