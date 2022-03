Sono 5 gli indagati per una rapina commessa il 16 maggio del 2021 a danno di una pensionata di 75 anni a Menfi. Quattro di loro sono minorenni, e a loro carico procede il Tribunale dei Minori. Uno dei minorenni ha già chiesto e ottenuto l’affidamento in prova. Per il maggiorenne, invece, procede la Procura di Sciacca. L’anziana ha subito lo scippo della borsa, e ha riportato lesioni e una frattura costale.

