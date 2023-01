Colpi di pistola contro l'auto di un avvocato di Siculiana

Un foro sullo sportello posteriore, e un secondo all’altezza del vetro anteriore provocati, verosimilmente, da colpi d’arma da fuoco. Le pistolettate sarebbero state esplose, durante le ore notturne, contro la macchina di un avvocato siculianese. Da chiarire le cause, che hanno portato qualcuno a sparare contro il mezzo. Al momento non esiste alcun elemento, che possa aiutare i carabinieri della Compagnia di Agrigento a indirizzare le indagini nella direzione giusta.

I militari dell’Arma, nel corso del sopralluogo, non hanno rinvenuto né bossoli all’esterno dell’autovettura, né ogive nell’abitacolo. L’uomo, in sede di denuncia, ha riferito di non aver subito alcuna minaccia prima di tale evento. Tuttavia, la pista ritenuta più attendibile, porterebbe a pensare ad un avvertimento, anche se non vengono escluse altre ipotesi investigative, prima fra tutte quella riconducibile ad una vendetta per una questione irrisolta, oppure per attriti di carattere personale, ed ancora al gesto di qualche cliente deluso. Poco credibile le ipotesi di uno scambio di persona o quella di un raid vandalico. Tutto quanto sarebbe accaduto a notte fonda. Secondo una prima possibile ricostruzione dei fatti, qualcuno armato di pistola, ha sparato due volte contro la vettura, parcheggiata sotto casa del legale, nell’abitato di Siculiana. Dopo avere esploso le pistolettate, è assai probabile che abbia recuperato bossoli ed ogive, per poi allontanarsi velocemente. Segno evidente di come possa essere stato un vero e proprio atto dimostrativo durato pochissimi secondi. Non ci sarebbero testimoni, infatti, nessuno nella zona ha notato strani movimenti, né tanto meno ha notato soggetti sospetti o in fuga. La scoperta, l’indomani mattina, da parte dello stesso proprietario.

Quando ha controllato il veicolo si è accorto del foro sulla carrozzeria e del vetro rotto da colpi d'arma da fuoco. Immediatamente ha segnalato il fatto al centralino di emergenza 112. Successivamente s’è recato nella caserma dell’Arma a formalizzare la denuncia a carico di ignoti. Sul posto si sono portati carabinieri, e quale primo passaggio, è stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento. Un fascicolo è stato aperto per fare piena luce. Nella zona ha lavorato il personale della Scientifica, che ha eseguito i rilievi in maniera quanto più perfetta possibile, al fine di comprendere i motivi del gesto. Gli esperti dell'Arma hanno repertato ogni cosa, che potrebbe risultare importanti ai fini investigativi, e provare a risalire al responsabile o ai responsabili.

Nella zona non ci sarebbe telecamere di impianti di video sorveglianza. Si sta cercando anche nelle strade vicine. L’avvocato, potrebbe essere finito nel mirino di uno o più ignoti individui, che con molta probabilità gli hanno voluto lanciare un messaggio per fatti ad oggi sconosciuti.



